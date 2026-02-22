Во Флориде мужчина был застрелен после проникновения на территорию резиденции президента США Дональда Трампа

- Казахстан, происшествия
CentralAsia (KZ) - В США мужчина был застрелен после проникновения в охраняемый периметр резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Секретную службу США.
Инцидент произошел 22 февраля около 01:30 по местному времени. Сотрудники Секретной службы заметили мужчину возле северных ворот объекта с предметом, похожим на дробовик, а также канистрой с топливом.
После проникновения на охраняемую территорию мужчина был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Личность погибшего пока не раскрывается. В Секретной службе также сообщили, что в момент инцидента ни одно из охраняемых лиц на территории резиденции не находилось. Согласно публичному расписанию, Трамп в эти выходные находится в Белом доме.
Резиденция Мар-а-Лаго во Флориде принадлежит Дональду Трампу и находится под постоянной охраной Секретной службы США.