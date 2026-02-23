Монгольский «шпион», арестованный на Филиппинах, будет депортирован. Видео

CentralAsia (MNG) -

Филиппинцы подозревают гражданина Монголии в шпионаже, поскольку он учился на летчика-истребителя в Академии Народно-освободительной армии Китая. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Как сообщил Раффи Тима в четверг в программе «24 Oras», дело о депортации гражданина Монголии, подозреваемого в шпионаже на Филиппинах и арестованного в Ибе, провинция Замбалес, уже находится на рассмотрении.

Гражданин Монголии, зачисленный в качестве курсанта в авиационную школу, был арестован неделю назад сотрудниками Бюро иммиграции (BI), Вооруженных сил Филиппин (AFP) и Национальной полиции Филиппин (PNP).

«Мы получаем информацию о нескольких аэрофотоснимках в районе Замбалеса. На этой территории есть проблемы со спорными территориями между Китаем и Филиппинами, так что это несколько действий, которые могут привести к шпионажу», — заявила пресс-секретарь Бюро иммиграции Дана Сандовал.

Согласно информации, полученной Федеральной полицией Филиппин, предполагаемый монгольский шпион, как сообщается, связан с китайским правительством.

По словам советника по национальной безопасности Эдуардо Аньо, он также завершил обучение на реактивном истребителе в Авиационном университете ВВС НОАК.

После инцидента полиция усилит меры безопасности и сбор информации против иностранцев, которые могут быть причастны к шпионажу в стране.

Монгольский «шпион» в настоящее время содержится в СИЗО БИ, пока продолжается расследование. В BI сообщили, однако, что иностранец отверг выдвинутые против него обвинения.

«Nais nating malaman kung siya lang ba mag-isa gumagawa nito or kung meron siyang ibang kasamahan din na gumagawa ng similar activities», — сказала Сандовал. (Мы хотим выяснить, делает ли он это в одиночку или у него есть другие сообщники, занимающиеся аналогичной деятельностью.)

В ходе слушаний в Комитете Сената по международным отношениям были упомянуты некоторые ведомства, отвечающие за проверку иностранных студентов.

Со своей стороны, Комиссия по высшему образованию заявила, что существует межведомственный комитет, проверяющий заявления.

Между тем, Министерство иностранных дел (МИД) заявило, что существуют граждане стран, в отношении которых действуют ограничения, но которые прошли тщательную проверку, например, граждане Китая и Индии.

Однако МИД признал наличие ограничений.

«Ano'ng nangyari doon sa nahuli na Mongolian daw na sinasabi ng mga otoridad natin ay espiya daw. Papano po nakalusot yun?», – спросил сенатор Эрвин Тулфо. (Что произошло с задержанным гражданином Монголии, которого наши власти обвиняют в шпионаже? Как ему удалось ускользнуть?)

«Этот конкретный случай… Я думаю, Монголия не подпадает под действие каких-либо ограничений», — сказал заместитель министра иностранных дел Лео Эррера-Лим.

В прошлом году Бюро иммиграции и Вооруженные силы Филиппин арестовали в общей сложности шесть граждан Китая по подозрению в шпионаже. Среди них — гражданин Китая, задержанный возле офиса Избирательной комиссии с устройством слежения.

Бюро иммиграции призывает общественность сообщать информацию об иностранцах, занимающихся незаконной деятельностью на Филиппинах.

