Подписано соглашение о финансировании на сумму €23 млн

CentralAsia (MNG) -

Монголия подписала контракт на сумму €23 млн с французской компанией Thales на комплексную модернизацию своей системы управления авиацией. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Делегация во главе с министром транспорта Дэлгэрсайханом Борхүү в настоящее время находится с официальным визитом во Французской Республике и подписала комплексное проектное соглашение на сумму €23 млн с компанией Thales, ведущим мировым технологическим предприятием, для реализации в секторе гражданской авиации Монголии.

В соответствии с соглашением, будут поставлены и установлены основные системы и оборудование для региональных центров управления воздушным движением, которые будут созданы в Улан-Баторе и Сайншанде, а также будут реализованы комплексные меры по укреплению кибербезопасности и повышению квалификации персонала.

В рамках финансирования 85 процентов этого контракта был согласован экспортный кредит от Bpifrance, французского государственного инвестиционного банка.

Финансирование будет получено через Банк развития торговли, а соглашение о финансировании было подписано и подтверждено Орхоном Ононом, исполнительным директором Банка развития торговли, Ганболдом Пүрэвжавом, исполняющим обязанности исполнительного директора государственного общества с ограниченной ответственностью «Национальный центр гражданской авиации», Югом Латуреттом, финансовым директором банка Bpifrance, и Юзеком Курпом, вице-президентом группы компаний Thales.

Bpifrance — это национальный банк развития, действующий при поддержке французского правительства, который инвестирует в крупные проекты стратегического значения, предоставляет финансирование, гарантии экспортных кредитов и страховые услуги. Как французский банк социальных инвестиций, он поддерживает рост компаний, инновации, экспорт и развитие бизнеса.

Кроме того, в рамках этого официального визита министр дорог и транспорта Дэлгэрсайхан Борхүү провел официальную встречу с Шемсом Шкиуа, генеральным директором французского Главного управления гражданской авиации (DGAC). В ходе встречи стороны обменялись подробными мнениями о расширении сотрудничества в секторе гражданской авиации, обмене опытом в области аэронавигационного обслуживания, авиационной безопасности, управления воздушным движением, развития человеческих ресурсов и обучения. Они также обсудили возможности перенять и использовать французский опыт, обменяться экспертами и организовать совместные тренинги с целью приведения реформ в секторе гражданской авиации Монголии в соответствие с международными стандартами и требованиями. В завершение встречи стороны выразили готовность укреплять сотрудничество между организациями гражданской авиации двух стран на институциональном уровне и реализовывать взаимовыгодные проекты и программы с ощутимыми результатами.

В рамках своего официального визита во Францию ​​19 февраля Дэлгэрсайхан встретился с представителями компании Thales Air Mobility Solutions, занимающейся разработкой и защитой электронных систем, для обсуждения вопросов кибербезопасности и безопасности систем аэронавигации, а также для обзора их деятельности. В ходе встречи они заслушали доклады и обменялись мнениями по вопросам систем управления воздушным движением, навигационной инфраструктуры, авиационных информационных сетей, кибербезопасности, управления рисками и внедрения международных стандартов.

В связи с цифровой трансформацией в секторе гражданской авиации была проведена сессия вопросов и ответов с авиационными инженерами и техниками по вопросам внедрения комплексной политики кибербезопасности, повышения надежности системной безопасности и защиты информации, а также приведения ее в соответствие с международными стандартами.

Дэлгэрсайхан подчеркнул, что эта встреча является важным мероприятием и тренировкой, направленной на укрепление потенциала в области безопасности и информационной безопасности гражданской авиации Монголии, и выразил благодарность руководству компании Thales Air Mobility Solutions. Компания выразила готовность к долгосрочному сотрудничеству в области передовых технологий управления аэронавигацией, решений по автоматизации и безопасности в рамках проекта, реализуемого в секторе гражданской авиации Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения