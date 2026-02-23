FilmNomad представляет три монгольских проекта на Berlinale Talents

Слева направо: Тамир Батболд, Тобиас Паузингер, Никола Йоэтце, Номинтуяа Баасанхүү, Нямдулам Цэдэвсүрэн, Мандах Гантөгс и Золбаяр Доржсэмб

На мероприятии FilmNomad × Berlinale Talents Brunch & Pitch Session, проходившем в рамках программы Berlinale Talents на 76-м Берлинском кинофестивале, три монгольских проекта были представлены международной аудитории начинающих кинематографистов и профессионалов индустрии, что стало значительным шагом вперед для растущего присутствия Монголии на мировой киносцене.

Инициатива, возглавляемая FilmNomad, объединила режиссеров и продюсеров, ищущих международных партнеров по совместному производству, финансирование и творческое сотрудничество. На сессии была освещена эволюция FilmNomad из программы обучения в полноценную лабораторию развития с глобальными амбициями.

Номинтуяа Баасанхүү, директор FilmNomad, объяснила, что фестиваль 2024-25 годов стал поворотным моментом. Благодаря официальному партнерству с Институтом Сандэнс и его платформой Co//ab, участники прошли три онлайн-курса, прежде чем перейти к интенсивной фазе подготовки.

«FilmNomad теперь функционирует скорее как лаборатория, — отметила Номинтуяа. — Мы отбираем проекты и работаем над их интенсивной разработкой, а конечной остановкой остается презентация в поезде, следующем в пустыню Гоби, которая будет организована в июле. Но в этом году все иначе, потому что впервые мы сотрудничаем с Berlinale Talents и представляем три наших лучших проекта, которые будут представлены перед 200 отобранными талантами со всего мира».

Сотрудничество не только повысило узнаваемость, но и позволило наладить контакты монгольских кинематографистов с международными лицами, принимающими решения, во время Берлинского международного кинофестиваля.

Режиссер Тамир Батболд представил свой дебютный полнометражный фильм «День рождения Жинжий», романтическую драму, которая в настоящее время находится в разработке. Выступая одновременно в роли сценариста и режиссера, он ищет международных партнеров для продвижения проекта. «Я здесь, чтобы найти сопродюсера, который поможет мне разобраться с фестивалями, постпродакшеном и дистрибуцией», — сказал он. Бюджет фильма оценивается в $250 000, и Тамир также ищет монгольскую продюсерскую компанию, чтобы укрепить структуру проекта на родине. Его участие отражает более широкую потребность среди начинающих монгольских кинематографистов: доступ не только к финансированию, но и к стратегическому руководству через международную фестивальную и рыночную экосистему.

Продюсер Мандах Гантөгс представила фильм «В мираже Жёлтой дюны», третью полнометражную работу Жамъянсүрэна Жанчивдоржа. Фильм исследует «боль человеческого одиночества и нашу отчаянную потребность друг в друге», затрагивая то, что Мандах назвала современным парадоксом: «Мы связаны друг с другом как никогда, и все же одиночество стало эпидемией». У проекта уже есть готовый сценарий, и 30% бюджета обеспечено за счет местных источников. Теперь команда ищет дополнительное финансирование в размере 300 000 евро и международного сопродюсера, который сможет предоставить как финансирование, так и опытных членов съемочной группы. «Мы ищем сопродюсера, который сможет сотрудничать с нами и привлечь международную съемочную группу», — пояснила Мандах, подчеркнув стремление повысить качество производства проекта за счет трансграничного сотрудничества.

Анимацию представлял режиссер Золбаяр Доржсэмбээ, который представил «Цасхан», задуманный как первый в Монголии полнометражный анимационный фильм такого масштаба. Этот двухмерный проект, разработанный в его студии в Улан-Баторе, посвящен детскому воображению и надежде и рассказывает историю двух девочек, продающих книги в столице. «Мы ищем сопродюсеров и студии для совместного производства в Европе», — сказал Золбаяр, назвав Францию ​​и Японию потенциальными партнерами. Хотя некоторое местное финансирование уже обеспечено, и 20-минутная короткометражная версия находится в разработке, анимационный сектор Монголии по-прежнему ограничен с точки зрения рабочей силы и технических возможностей.

Слева направо: Тамир Батбол, Номинтуяа Баасанхүү, Мандах Гантөгс и Золбаяр Доржсэмбээ на бранче и питч-сессии талантов FilmNomad × Berlinale

По словам Номинтуяа, растущее международное присутствие монгольских фильмов тесно связано с работой Национального совета кинематографии Монголии, который повысил их заметность на крупных фестивалях и рынках. «Монгольские фильмы начинают получать признание, — сказала она. — Это новый регион, новые истории, и это интересно для международных игроков».

На вопрос о самых насущных потребностях кинематографисты единодушно ответили: «Все три». Тамир ответил: «Обучение, местное финансирование и возможности международного сотрудничества». Для нового поколения монгольского кинематографа такие инициативы, как FilmNomad × Berlinale Talents Brunch & Pitch Session, представляют собой не только возможность заявить о себе, но и важный мост к устойчивому международному сотрудничеству.

