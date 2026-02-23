«Арестованный в Замбалесе монгольский «шпион» не связан с Китаем», — заявляет посольство

- Монголия, происшествия
- 7:10, 23 февраля 2026
- Просмотров: 749
CentralAsia (MNG) -
В провинции Замбалес был арестован монгольский курсант летной школы за то, что не сообщил о своей авиационной подготовке в Китае.
В серии репортажей MiddleAsianNews сообщалось, что в воскресенье посольство Китая заявило, что гражданин Монголии, арестованный в Ибе, провинция Замбалес, не имеет никакого отношения к китайскому правительству.
«Насколько нам известно, этот человек не имеет никаких связей с Китаем», — говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря посольства.
Чиновник также предостерег от поспешных выводов, пока ведется расследование, заявив, что «предварительные суждения по этому вопросу до полного выяснения фактов в корне ошибочны и противоречат основным принципам объективности».
Филиппинские власти процедуру депортации гражданина Монголии.
Согласно информации, полученной Вооруженными силами Филиппин, гражданин Монголии предположительно является пилотом истребителя Народно-освободительной армии Китая и прошел обучение в Авиационном университете ВВС НОАК.
Советник по национальной безопасности Эдуардо Аньо ранее раскрыл подробности предполагаемого военного прошлого подозреваемого.
Иностранный гражданин в настоящее время находится под стражей в следственном изоляторе Бюро иммиграции, пока продолжается расследование.
Иммиграционные власти заявили, что он отрицает выдвинутые против него обвинения.