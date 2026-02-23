В Нью-Дели проходит специальная выставка, посвященная 70-летию дипломатических отношений между Индией и Монголией

CentralAsia (MNG) -
На церемонии открытия министр культуры Индии Гаджендра Сингх Шехават заявил, что конференция отражает общие духовные и культурные традиции Индии и Монголии. Об этом информирует MiddleAsianNews.
19 февраля в Нью-Дели открылась специальная выставка, демонстрирующая визуальные представления монгольской культуры, приуроченная к более чем 70-летию дипломатических отношений между Индией и Монголией, сообщили представители министерства культуры Индии.
Вторая часть двухдневной конференции также состоялась в Национальном центре искусств имени Индиры Ганди (IGNCA) в честь этого события.
На церемонии открытия министр культуры Индии Гаджендра Сингх Шехават заявил, что конференция отражает общие духовные и культурные традиции Индии и Монголии.
Выставка будет открыта до 25 февраля, сообщили официальные лица.
Шехават отметил, что обмены между двумя странами вышли за рамки религии и охватывают такие области, как астрономия, календарные науки, медицина, литература и философия.
Он также упомянул монгольский Ганжуур, канонический буддийский текст в 108 томах, считающийся важнейшим религиозным текстом в Монголии.
В монгольском языке Ганжуур означает «Краткие наставления» — в частности, слова Будды. Он пользуется большим уважением у монгольских буддистов, которые поклоняются Ганжууру в храмах и читают его строки как священный ритуал.
Министр культуры назвал монгольский Ганжуур «значимым свидетельством лингвистической и философской науки» и подчеркнул, что его сохранение и оцифровка укрепят цивилизационный диалог и культурную дипломатию.
Посол Монголии в Индии Ганболд Дамбажав назвал Индию духовным соседом Монголии и ключевым региональным партнером.
Он подчеркнул, что буддизм является одной из важнейших общих ценностей, и упомянул о сохранении и переводе классических буддийских текстов.
Как сообщило министерство, конференция предоставила ученым платформу для изучения исторических, культурных и духовных связей между Индией и Монголией, включая археологические связи, религиозные и литературные традиции, санскритские рукописи в Монголии, художественный обмен и общее материальное наследие.
В мероприятии приняли участие многочисленные ученые из Индии, Монголии, Франции и США, за два дня было представлено 75 научных работ.