В январе в Монголии зафиксировано 44 767 прибытий туристов в преддверии Недели туризма 2026 года

CentralAsia (MNG) - В начале 2026 года туристический сезон в Монголии начался с 44 767 международных прибытий в январе, в то время как власти продолжают подготовку к национальной Неделе туризма 2026.

Согласно последним данным, опубликованным Монгольской туристической организацией (МТО) в своих официальных социальных сетях, туризм в Монголии начал год с 44 767 международных прибытий в январе 2026 года.

Эта цифра была представлена ​​как обнадеживающий показатель для начала года, отражающий сохраняющийся спрос на въездной туризм в зимний сезон. МТО отметила, что эти цифры являются результатом постоянных рекламных мероприятий и скоординированных усилий по позиционированию Монголии как уникального туристического направления, известного своими обширными ландшафтами, кочевым наследием и возможностями для активного отдыха на природе.

«Туризм в январе считается особенно важным для Монголии, поскольку зимние туристические продукты, включая культурные мероприятия, степные маршруты и сезонные фестивали, являются частью стратегии страны по диверсификации за пределы традиционного летнего пика. В обновленной информации подчеркивается важность поддержания стабильной международной видимости в течение всего года», — отметило издание TravelDailyNews.

Наряду с публикацией данных о январских прибытиях, Монгольское туристическое управление (MTO) сообщило о продолжающейся подготовке к «Неделе туризма 2026», национальной туристической платформе, направленной на укрепление институциональной координации и профессиональных стандартов в секторе.

Ожидается, что «Неделя туризма 2026» соберет представителей государственных учреждений, туристических ассоциаций, органов управления туристическими направлениями и частных операторов. Программа будет сосредоточена на стратегических приоритетах развития, улучшении продуктов и развитии кадрового потенциала, а обсуждения будут посвящены повышению качества обслуживания и приведению туристического предложения Монголии в соответствие с меняющимися ожиданиями международного рынка.

В программу Недели туризма 2026 включены отраслевые форумы, технические семинары и процессы профессиональной сертификации. Среди них – первый летний экзаменационный цикл для лицензированных гидов в 2026 году, направленный на повышение профессиональных стандартов и обеспечение квалифицированных кадров в преддверии пикового туристического сезона.

Мероприятие также позиционируется как механизм для укрепления сотрудничества между центральными властями и региональными заинтересованными сторонами в сфере туризма, поддерживая структурированное планирование и долгосрочную устойчивость сектора. В предыдущих сообщениях монгольские туристические власти подчеркивали необходимость наращивания потенциала, улучшения качества обслуживания и скоординированного маркетинга туристических направлений как основополагающих факторов будущего роста.

Сочетание почти 45 000 иностранных туристов, прибывших в первый месяц года, и предстоящей инициативы «Неделя туризма 2026» отражает двухсторонний подход: поддержание динамики въездного туризма.

