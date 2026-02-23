Объем производства в промышленном секторе Монголии увеличился на 55%

CentralAsia (MNG) - По предварительным данным за январь 2026 года, объем производства в промышленном секторе Монголии достиг 5,4 трлн тугриков, что на 55 процентов, или ₮1.9 трлн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Национального статистического управления Монголии, рост был в основном обусловлен сектором добычи полезных ископаемых и разработки карьеров, который увеличился на 68 процентов (₮1.8 трлн), и сектором электроснабжения, газоснабжения, парового отопления и кондиционирования воздуха, который вырос на 34,3 процента (₮95.3 млрд).

Согласно предварительным результатам января, объем добычи полезных ископаемых и разработки карьеров составил ₮4.4 трлн. Этот рост в значительной степени обусловлен 2,2-кратным увеличением (₮1.4 трлн) добычи металлических руд и ростом на 29,9% (₮396.4 млрд) добычи каменного угля и бурого угля.

В физическом выражении производство железной руды и медного концентрата (по содержанию металла), а также объемы каменного угля и железной руды увеличились в 3.5–2.3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако производство нерафинированного золота, сырой нефти, флюорита, лигнита, серебра и цинкового концентрата снизилось на 2.5% до 89.1%.

В обрабатывающей промышленности физическое производство ключевых продуктов, таких как вода, напитки и соки, металлическое литье, известь, кашемировые трикотажные изделия, чесаный кашемир и цемент, увеличилось в годовом исчислении от 1.8 до 4.2 раз. В то же время производство водки, жидкого молока, муки, чистого спирта, медных катодов, сигарет и мяса сократилось на 1.5 процента, составив 60.4 процента.

По предварительным результатам января объем продаж в промышленном секторе достиг 8 триллионов тугриков, что на ₮4.6 трлн (в 2.4 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной прирост пришелся на горнодобывающий сектор, где продажи выросли на ₮4.4 трлн (в 2.8 раза).

В январе на зарубежные рынки было продано промышленной продукции на сумму ₮6.4 трлн, в, из которых ₮6.3 трлн пришлись на горнодобывающий и карьерный сектор.

Из общего объема экспорта горнодобывающей продукции 26.5% приходилось на уголь, 71.7% — на металлические руды, 0.9% — на сырую нефть и 0.9% — на прочую минеральную продукцию.

