Сегодня в восточной части страны ожидается холодная и ветреная погода

Согласно метеорологическим данным, с 8:00 до 20:00 23 февраля 2026 года: Преимущественно облачно. В Монголо-Алтайском горном регионе ожидаются снегопады и метели. В западной половине страны ветер юго-западный, в других районах северо-западный, 5-10 метров в секунду, а в отдельных районах страны — 14-16 метров в секунду.

Температура воздуха в озере Увс и котловине Дархад, в долинах рек Тэс и Ерөө составит -20...-25°C. В горах Хангай, Хубсугул, Хэнтий, Завхан, истоки рек Заг-Байдраг, Идэр, Эг, Үүр, Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, долине рек Халх и Дорнод-Дарьганской степи температура составит -15...-20°C. В юго-западной части Гобийской области температура составит +1…+6°C, в Алтайских горах -3…+2°C, в предгорьях Хангайских гор, в восточной и северной частях Гобийской области -3…-8°C, а в других районах -10…-15°C.

В Улан-Баторе предсказывается переменная облачность без осадков. Ветер с северо-западной стороны будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, а температура в дневное время колеблется в пределах -14 до -16°C.

