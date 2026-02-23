В Петербурге дворник из Узбекистана спас шестилетнего мальчика, выпавшего с 7 этажа

CentralAsia (KZ) - В Петербурге 22 февраля дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Об этом сообщли в РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«На место прибыла бригада скорой помощи. Выяснилось, что ребенка спас дворник, который поймал его и самортизировал удар от падения своим телом. Медики осмотрели ребенка и с травмами госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.

Дворником оказался трудовой мигрант, уроженец Узбекистана Хайрулло.

Позднее стало известно, что мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.

Дворника позвала соседка, которая увидела как в открытом окне напротив стоит ребенок. Мужчина побежал вниз под окна квартиры и стал ловить мальчика, он подхватил его, крепко прижал к себе, чтобы затормозить удар, а потом отнес к консьержу, куда уже приехала скорая помощь.

Причины и условия падения мальчика из окна дома выясняются.

