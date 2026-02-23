экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Петербурге дворник из Узбекистана спас шестилетнего мальчика, выпавшего с 7 этажа
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Петербурге 22 февраля дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Об этом сообщли в РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«На место прибыла бригада скорой помощи. Выяснилось, что ребенка спас дворник, который поймал его и самортизировал удар от падения своим телом. Медики осмотрели ребенка и с травмами госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.

Дворником оказался трудовой мигрант, уроженец Узбекистана Хайрулло.

Позднее стало известно, что мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.

Дворника позвала соседка, которая увидела как в открытом окне напротив стоит ребенок. Мужчина побежал вниз под окна квартиры и стал ловить мальчика, он подхватил его, крепко прижал к себе, чтобы затормозить удар, а потом отнес к консьержу, куда уже приехала скорая помощь.

Причины и условия падения мальчика из окна дома выясняются.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com