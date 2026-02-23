Президент Национального олимпийского комитета Монголии вручил награды олимпийским чемпионам по хоккею из США

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля и завершились соревнованиями по хоккею. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Сильные сборные США и Канады боролись за золотую медаль в мужском чемпионате по хоккею с шайбой на Олимпийских играх, и американцы, олимпийские чемпионы 1960 и 1980 годов, одержали победу со счетом 2:1, вернув себе чемпионский титул спустя 46 лет.

Победителей и чемпионов исторического матча наградил член комитета МОК и президент МНОК Баттүшиг Батболд.

Примечательно, что сборная США по хоккею завоевала свою вторую золотую медаль в истории Олимпийских игр 22 февраля 1980 года, а третью золотую медаль она завоюет 46 лет спустя, 22 февраля 2026 года.

