Работа телебашни Skytree в Токио приостановлена после аварии лифта

CentralAsia (CA) - В Токио экстренно приостановили работу телебашни Tokyo Skytree после инцидента с лифтом, в котором почти на шесть часов оказались заблокированы 20 человек. Об этом сообщила управляющая компания объекта.

По данным оператора, вечером 22 февраля два из четырёх лифтов башни неожиданно остановились. Один из них оказался пустым, а во втором на высоте около 30 метров застряли посетители. Спасательная операция продолжалась около 5,5 часов, после чего всех пассажиров удалось эвакуировать. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент также повлиял на других посетителей: около 1,2 тыс. человек, находившихся на смотровой площадке на высоте 350 метров, не могли спуститься вниз примерно три часа, ожидая восстановления работы оборудования.

В компании отметили, что для проведения комплексной технической проверки башня будет закрыта для посещения 23 февраля. Посетителям, заранее забронировавшим билеты, пообещали вернуть средства.