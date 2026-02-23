В Казахстане уволился зампред Нацбанка, усомнившегося в словах Токаева о «перегоне» за рубеж $13 млрд

Берик Шолпанкулов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя председателя Национального банка республики Берика Шолпанкулова, сообщает сайт Акорды.

В сообщении указано, что Шолпанкулов сам подал заявление об увольнении. Должность зампреда он занимал с 2021 года, кто его заменит пока неизвестно.

Днем ранее Шолпанкулов прокомментировал «громкое» заявление Токаева о том, что через некий казахстанский банк из сопредельной страны «перегнали» в 2025 году более 7 триллионов тенге (свыше $13 млрд). Деньги были направлены в третьи страны. Об этом Токаев сообщил на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 28 января.

В разговоре с BES.media Шолпанкулов отметил, что проверка трансграничных операций, которую проводят Нацбанк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вслед за выступлением Токаева, еще не завершена, но на текущем этапе признаков нарушений законодательства не обнаружено.

Шолпанкулов также предположил, что 7 триллионов тенге, о которых говорил президент, — это общий оборот операций, а не сумма выведенных средств. О каком банке идет речь, он не сказал.

Получив такой комментарий, журналисты обратились к пресс-секретарю президента Айбеку Смадиярову, чтобы уточнить, могли ли Токаеву к совещанию предоставить непроверенную информацию.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев не оглашает непроверенную информацию. Если он сказал, что были транзакции (перегон) на сумму 7 триллионов тенге, значит так и было, — прокомментировал редакции КазТАГ Айбек Смадияров. — Другое дело, данная информация была направлена на участников совещания в здании Агентства по финансовому мониторингу, а не для широкого обсуждения, то есть носила сугубо служебный характер. Банк, через который были осуществлены транзакции, знает, о ком шла речь. Президент из соображений политической целесообразности и дипломатического протокола намеренно не огласил ни страну происхождения транзакционных средств, ни страну-получателя, а также не назвал банк, взявший на себя такую функцию в условиях санкционного режима».

