Гурбангулы Бердымухамедов посетил Флориду, детали визита не раскрываются
поврежденный президентский борт во Флориде
поврежденный президентский борт во Флориде

CentralAsia (TM) -  Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в середине февраля совершил рабочую поездку в американский штат Флорида, где провёл ряд встреч с представителями деловых кругов США. Об этом сообщили туркменские государственные СМИ.

По официальной информации, визит состоялся 16–18 февраля и был посвящён развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В ходе поездки Бердымухамедов провёл переговоры с представителями американских компаний, включая Nicklaus Companies и John Deere, обсудив перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, инфраструктурных проектах и внедрении современных технологий. Также он посетил конноспортивный комплекс La Victoria, где ознакомился с условиями содержания и подготовки лошадей.

Кроме того, в рамках пребывания в США туркменский политик дал интервью телеканалу Al-Arabiya, в котором затронул вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

Вместе с тем визит привлёк внимание СМИ из-за ограниченности официальных подробностей программы. Независимые источники также сообщали о техническом инциденте с самолётом Бердымухамедова Boeing-777 во время его пребывания во Флориде, однако официального подтверждения этой информации не последовало.

После завершения поездки в США Бердымухамедов направился в Германию для участия в мероприятиях, связанных с развитием международного сотрудничества в сфере коневодства.

