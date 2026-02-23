Главарь крупнейшего наркокартеля «Халиско Новое поколение» убит мексиканской армией

CentralAsia (CA) - Глава известного своей жестокостью мексиканского наркокартеля «Халиско Новое поколение» Немесио Осегера Сервантес, он же «Эль Менчо», был убит на рассвете в ходе военной операции, объявило Министерство обороны Мексики. Об этом пишет Би-Би-Си.

Военное ведомство сообщило, что операция проводилась в городе Тапальпа на западе страны. Эль Менчо скончался от полученных ран во время воздушной транспортировки в больницу. По данным Минобороны, были убиты еще четверо членов картеля, двое тяжело ранены. Среди военных — трое раненых.

Наркосиндикат возник в 2010 году в штате Халиско, но со временем распространил свое влияние по всей стране. Эль Менчо, бывший полицейский, создал мощную преступную организацию, ответственную за контрабанду в США значительных объемов кокаина, метамфетамина и фентанила. США объявляли награду в 15 млн долларов за информацию, которая помогла бы установить его местонахождение.

Минобороны Мексики также отметило, что США передали данные, способствовавшие подготовке операции. В ходе рейда были изъяты бронированные автомобили и оружие, включая гранатометы.



Смерть лидера вызвала немедленную волну насилия: в восьми штатах страны боевики «Халиско» поджигали автомобили, перекрывали дороги и атаковали силы безопасности.

Уничтожение Эль Менчо выглядит как значимое достижение президента Мексики Клаудии Шейнбаум в ее борьбе с наркокартелями, отмечает корреспондент Би-би-си Уилл Грант. Этот успех также способен укрепить ее отношения с президентом США Дональдом Трампом, который часто призывает Мексику активнее противостоять наркоструктурам.

Однако ощущение победы может быть омрачено, если властям не удастся быстро остановить всплеск насилия.

Картель «Халиско Новое поколение» известен своей особой жестокостью: боевики синдиката однажды сбили армейский вертолет из гранатомета, они в разное время убили десятки должностных лиц и вывешивали тела убитых с мостов для запугивания соперников.