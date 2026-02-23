экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Татарстане после атаки беспилотников загорелась нефтеперекачивающая станция

CentralAsia (CA) -  В российском городе Альметьевск (Татарстан) в ночь на 23 февраля произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» после предполагаемой атаки беспилотников. Об этом сообщили украинские ресурсы, соответствующие кадры распространили Telegram-каналы.

По сообщениям местных жителей, перед возгоранием были слышны несколько взрывов, после чего на объекте начался крупный пожар.

Нефтеперекачивающая станция «Калейкино» является крупнейшей головной станцией АО «Транснефть — Прикамье» в Альметьевском районе Татарстана. Объект представляет собой крупный транспортный узел, который принимает и смешивает нефть различного качества из регионов Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, хранит её в резервуарах и перекачивает по магистральным нефтепроводам, включая направления на Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод и экспортные маршруты.

Официальных комментариев российских властей и СМИ на момент публикации не приводилось. Информация о возможных пострадавших также не уточняется.


