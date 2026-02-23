Учёные меняют классификацию Эль-Ниньо и Ла-Нинья на фоне резкого роста температур на Земле

CentralAsia (CA) - Учёным пришлось пересмотреть подходы к классификации климатических явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья из-за быстрых изменений погоды, связанных с глобальным потеплением. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, а также в обновлённых методических рекомендациях Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По словам метеорологов, природный цикл Эль-Ниньо, который влияет на погодные условия по всему миру, не только усиливает глобальное потепление, но и сам меняется под его воздействием. Исследование также помогает объяснить научную загадку — почему глобальные температуры за последние три года резко вышли на новый уровень.

Учёные отмечают, что в начале 2023 года средняя температура Земли значительно превысила долгосрочный тренд, связанный с антропогенным изменением климата, и оставалась повышенной вплоть до 2025 года. Среди возможных причин называются ускорение парникового эффекта, снижение загрязнения от судоходства, подводные вулканические процессы и рост солнечной активности.

Японские исследователи установили, что ключевым фактором стало увеличение энергетического дисбаланса Земли — разницы между поступающей солнечной энергией и теплом, уходящим в космос. По их оценкам, около трёх четвертей роста этого показателя объясняется сочетанием антропогенного потепления и переходом от трёхлетней охлаждающей фазы Ла-Нинья к тёплой фазе Эль-Ниньо.

С 2020 по 2023 год на планете наблюдалась редкая «тройная» Ла-Нинья — три года подряд без промежуточной фазы Эль-Ниньо. В этот период тёплая вода уходила на глубину океана, снижая температуру поверхности и препятствуя отдаче тепла в космос. В результате дополнительная энергия накапливалась в климатической системе.

Учёные сравнивают этот процесс с повышением температуры тела человека: чем выше температура, тем больше система стремится отдавать тепло. Однако длительная Ла-Нинья временно «закрыла крышку», позволив теплу накопиться. Когда фаза сменилась Эль-Ниньо, накопленная энергия стала активно высвобождаться, усиливая глобальное потепление.

Эль-Ниньо — это периодическое потепление поверхностных вод экваториального Тихого океана, которое обычно приводит к повышению глобальных температур и изменению осадков по всему миру. Ла-Нинья — противоположная фаза, характеризующаяся более холодными водами и временным сдерживанием глобального потепления.

Оба явления существенно перестраивают погодные режимы, включая засухи, наводнения и ураганы. При этом исследования показывают, что Ла-Нинья может наносить больший ущерб США из-за усиления ураганной активности и засушливых периодов.

В течение десятилетий климатологи определяли наступление Эль-Ниньо и Ла-Нинья по отклонению температуры океана на 0,5 °C от климатической нормы. Однако проблема заключается в том, что сама «норма» быстро меняется из-за общего потепления океанов.

Ранее NOAA обновляло базовые климатические показатели раз в десять лет, затем — каждые пять лет, но и этого оказалось недостаточно. Поэтому ведомство ввело новый относительный индекс, при котором температуры сравниваются не с исторической нормой, а с остальной тропической зоной планеты.

По мнению специалистов, новая методика приведёт к тому, что больше эпизодов будут классифицироваться как Ла-Нинья и меньше — как Эль-Ниньо по сравнению со старой системой.

По прогнозу NOAA, новый цикл Эль-Ниньо может начаться во второй половине текущего года — в конце лета или осенью. Если он сформируется достаточно рано, это способно снизить активность атлантических ураганов, однако одновременно повысит вероятность новых рекордов глобальной температуры в 2027 году.

Эксперты предупреждают, что понятие «нормальной» погоды фактически осталось в прошлом, а накопившееся тепло в климатической системе будет подпитывать всё более экстремальные погодные явления в ближайшие годы.