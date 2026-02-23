В Узбекистане усилили контроль за экспортом целлюлозы и хлопковой продукции

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане введены дополнительные меры контроля за экспортом целлюлозы и хлопкового пуха. Об этом было заявлено в ходе открытого диалога Правительственной комиссии с предпринимателями в Ташкентской области.

Как сообщил заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев, речь не идет о запрете поставок за рубеж — меры направлены на усиление мониторинга экспортных операций для минимизации рисков международных санкций. По его словам, при отсутствии должных проверок под санкционное давление может попасть вся финансовая система страны, что способно привести к перебоям в банковских расчетах.

Отмечается, что целлюлоза и хлопковый пух относятся к продукции двойного назначения, поскольку могут использоваться в военных целях. В связи с этим экспортные сделки теперь подлежат дополнительной экспертизе. Предприятия-экспортеры обязаны проводить проверку зарубежных контрагентов, а банки получили право приостанавливать операции при наличии рисков.

Заместитель председателя Центрального банка Аброрхужа Турдалиев подчеркнул, что контракты должны аннулироваться, если покупатель включен в санкционный список США (SDN) либо существует вероятность использования продукции в оборонной промышленности. Он напомнил, что в Узбекистане уже есть компании, попавшие под санкции, в частности за поставки на пороховые предприятия, и блокировка платежей банками направлена на защиту самих предпринимателей от попадания в санкционные перечни.

Введение новых требований уже отразилось на деятельности бизнеса. Руководитель предприятия Bumfa Group Asia сообщил, что с 7 января экспорт продукции компании был фактически приостановлен Таможенным комитетом без объяснения причин. В результате около 100 сотрудников были отправлены в административный отпуск, а убытки превысили 2 млрд сумов. О задержках зачисления средств и блокировке поставок в Европу заявили и другие производители гигроскопической ваты.

В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли сообщили, что регламент выдачи экспертных заключений для экспортеров уже разработан и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Кабинета министров. Вице-премьер Жамшид Ходжаев заверил предпринимателей, что задержки носят временный характер: после прохождения проверки и получения разрешения экспорт будет осуществляться без препятствий.