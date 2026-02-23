Пытавшийся проникнуть в резиденцию Трампа мужчина был одержим делом Эпштейна, - TMZ

CentralAsia (CA) - Мужчина, пытавшийся проникнуть с оружием на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, был одержим материалами по делу финансиста Джеффри Эпштейна и при этом поддерживал американского лидера. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на собственное расследование.

По данным издания, вооружённый мужчина был застрелен агентами Секретной службы США возле резиденции в воскресенье после того, как направил в их сторону дробовик. Позднее правоохранительные органы установили его личность — им оказался 21-летний Остин Такер Мартин из города Камерон (штат Северная Каролина), которого накануне мать объявила пропавшим.

Как пишет TMZ, источники из окружения Мартина рассказали, что он стал одержим файлами Эпштейна после их публикации в конце января. В одном из сообщений середины февраля он писал коллеге, что после ознакомления с документами понял, что «зло реально», и призывал распространять информацию о деле и действиях властей.

Знакомые Мартина описывали его как благонамеренного, но разочарованного человека, особенно в экономической ситуации. По их словам, он открыто говорил о своей христианской вере и политических взглядах, регулярно выражал поддержку Дональду Трампу и называл его сильным лидером. Также отмечается, что он пытался создать профсоюз на работе, однако инициатива не получила поддержки.

В ночь на 22 февраля мужчина проник на территорию Мар-а-Лаго с канистрой, однако был нейтрализован сотрудниками Секретной службы при попытке применить оружие. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.