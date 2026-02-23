В России в ДТП погибли трое граждан Таджикистана

CentralAsia (CA) - В Оренбургской области России в результате дорожно-транспортного происшествия 21 февраля погибли трое граждан Таджикистана, ещё двое получили тяжёлые травмы и были госпитализированы. Об этом сообщают СМИ Таджикистана.

Авария произошла 21 февраля около 16:00 на 451-м километре автодороги Р-239 «Казань — Оренбург», недалеко от границы с Казахстаном. По предварительным данным, столкнулись автомобили Toyota и Mazda.

Сообщается, что в Toyota находились пять граждан Таджикистана, а за рулём Mazda был один местный житель. Водитель Mazda погиб на месте происшествия. В автомобиле Toyota смертельные травмы получили трое пассажиров — они скончались до прибытия бригады скорой помощи.

Ещё двое пострадавших — молодые люди 1999 и 2006 годов рождения — были экстренно доставлены в реанимацию Абдулинской межрайонной больницы. У них диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы костей таза, конечностей и травматический шок.

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил провести проверку по факту происшествия. В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Следственные действия продолжаются.