В Узбекистане самозанятым таксистам на электромобилях предоставят налоговые льготы

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 марта самозанятые таксисты, работающие на электромобилях, получат ряд льгот, направленных на развитие экологически чистого транспорта и снижение уровня загрязнения воздуха. Соответствующие меры предусмотрены указом президента страны.

Согласно документу, для данной категории водителей будет установлена 10-процентная скидка по социальному налогу. Кроме того, им разрешат бесплатно пользоваться парковками, принадлежащими государственным организациям, включая территории аэропортов и железнодорожных вокзалов, в течение первых 30 минут.

Власти рассчитывают, что принятые меры позволят создать условия для оказания услуг такси на электромобилях не менее чем для 300 тыс. граждан. Также ожидается, что благодаря расширению использования электротранспорта уровень загрязнения атмосферы автотранспортом с двигателями внутреннего сгорания снизится примерно на 7%.