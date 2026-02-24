Правительство Казахстана выделило около $2,4 млн на изучение и сохранение Каспийского моря

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана выделило порядка 1,1 млрд тенге (около $2,4 млн) на комплексное изучение и сохранение Каспийского моря. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны, сообщает пресс-служба правительства.

Средства из резерва правительства направлены АО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря» для поддержания экологической устойчивости региона и развития научных исследований.

По данным кабмина, финансирование позволит улучшить научный потенциал института. Средства предусмотрены на закупку оборудования для морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Это даст возможность научному учреждению перейти к комплексному мониторингу непосредственно в акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, а также расширить научно обоснованную базу данных о процессах в казахстанской части Каспия.

Министерству экологии и природных ресурсов поручено принять необходимые меры для реализации постановления, а Министерству финансов — обеспечить строгий контроль за целевым использованием бюджетных средств.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения