В музее Чингисхана выставлена ​​самая большая в мире монгольская одежда — «дээл»

CentralAsia (MNG) - Вдохновленные оригинальным дизайном шелкового дээл, найденного в сомоне Дэлгэрхаан, аймаке Хэнтий, более пятидесяти мастеров и швей из ООО «Батзүү» в ​​течение трех месяцев работали вместе над созданием самого большого в мире монгольского национального костюма — «дээл». Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Этот дээл, символ монгольского наследия и культуры для всего мира, имеет высоту 18 метров и ширину 14, и представляет собой шелковый дээл хана с благородным мотивом, являющийся ценным историческим и культурным наследием.

В этом изделии, созданном с использованием традиционных ремесленных традиций монгольских мастеров, воплощены национальные узоры, замысловатая вышивка, аппликации и деликатные техники ручного шитья, а также использованы ткани, шелк, кожа, золотая нить и веревка. Оно будет выставлено в выставочном зале Национального музея Чингисхана до 24 числа этого месяца.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения