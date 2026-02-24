Монгольское искусство представлено на выставке «Принцесса, любящая волков» в Бангкоке

Төгөлдөр Ёндонжамц

Любителей искусства приглашают погрузиться в поэтический и фантастический мир монгольского художника на выставке «Принцесса, любящая волков», которая продлится в галерее Ver до 25 апреля. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Это первая персональная выставка Төгөлдөр Ёндонжамц в Таиланде, на который он представляет новую серию работ, побуждающих зрителей задуматься о границе между прирученным и необузданным миром.

Они созданы как образное исследование взаимосвязи между жизнью, языком, мифологией и сновидениями, при этом животный мир служит центральным источником вдохновения.

На выставке представлены работы в различных техниках, включая книги художника, живопись, скульптуру, видеоинсталляции и звуковые произведения. Посредством полувымышленного процесса перевода — с использованием древнемонгольской письменности и анималистического письма, двоичного кода и английского языка — художник соединяет человеческий мир с невидимыми сферами.

Ключевой концептуальной отправной точкой является переосмысление имен Сары и Коннора как «принцесс» и «любителей волков», что в итоге формирует центральный сюжет выставки. На выставке также представлены значимые серии работ, включая «Сокол» (2011), ранее выставлявшуюся в Сингапурском художественном музее, и «Змея», его самый продолжительный проект, непрерывно разрабатываемый с 2015 года и хранящийся в коллекции Кадист. 49-летний художник подходит к созданию произведений искусства как к процессу воображаемого исследования. Его художественная практика часто проявляется в виде сложных визуальных систем, интегрирующих карты, полевые заметки, повествования и символические элементы.

Төгөлдөр Ёндонжамц подходит к созданию произведений искусства как к процессу воображаемого исследования — исследованию языка, мифа, памяти и невидимых сил, формирующих как человеческий, так и нечеловеческий миры. Работая в жанрах рисунка, видеоинсталляции, скульптуры и книг художника, он часто создает сложные визуальные системы, интегрирующие карты, полевые заметки, повествования и символические элементы. Эти работы основаны на тщательных исследованиях и внимательном наблюдении за окружающей средой, материалами и социальным контекстом.

Кочевая культура Центральной Азии служит важной основой для понимания его творчества. Төгөлдөр исследует взаимосвязь между одомашненным и необузданным мирами, позиционируя свои работы как символические размышления о социальных преобразованиях и экономическом развитии Монголии, сохраняя при этом поэтическое и умозрительное измерение.

Время, расстояние и общение с отдаленными или невидимыми пространствами постоянно присутствуют в его работах. Переплетая фактическую информацию со снами и воображением, Төгөлдөр создает визуальные системы, которые размывают границы между наукой и мифом, реальностью и вымыслом. Интерес к животному миру составляет еще одно важное измерение его творчества. Во многих работах животные являются не просто объектами наблюдения, а «агентами», обладающими собственными языками и системами значений. Таким образом, расшифровка взаимоотношений между человеком и животными становится онтологическим и экологическим исследованием, открывающим новые перспективы сосуществования.

Төгөлдөр получил степень магистра изобразительных искусств в Колумбийском университете, Нью-Йорк, США.

Его работы были представлены на международном уровне, в том числе на Улан-Баторской биеннале, Музей естественной истории Монголии (2025); Embodied Archive, Сингапурский художественный музей (2024); 2Day in Mongolia, Музей Занабазар (2024); Heilung der Erde, Художественная галерея Дюссельдорфа (2024); и Open World, Таиландская биеннале в Чианг Рае (2023). Среди избранных персональных выставок — Itshehe around the Step Trench Excavation, Монгольская национальная художественная галерея (2023); Среди прочих работ — «География, отделенная от стихотворения», The Berkshire, Reese & Paul Galleries, Индианаполис (2021); и «Искусственное гнездо, захватывающее короля», Arts Catalyst, Лондон (2018). В этом году (2026) он был выбран одним из художников, представляющих павильон Монголии на 61-й Международной художественной выставке — Венецианской биеннале.

