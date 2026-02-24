Монголия завоевала серебро и бронзу на Кубке мира по ледолазанию в США. Видео

Как сообщает MiddleAsianNews, альпинистский клуб Лонгмонта (LCC) второй год подряд принимает в США Кубок мира по ледолазанию и фристайлу.

Эти международные соревнования проводятся под эгидой UIAA – Международной федерации альпинизма и скалолазания, которая организует отборочные и молодежные соревнования в течение года по всему миру.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из следующих стран: Азербайджан, Канада, Чехия, Франция, Великобритания, Германия, Гонконг (Китай), Ирландия, Япония, Лихтенштейн, Монголия, Нидерланды, Польша, Южная Корея, Испания, Словакия, Швейцария и США. Среди присутствовавших высокопоставленных лиц был президент UIAA Питер Мьюир.

Более 100 спортсменов из более чем 25 ассоциаций-членов приняли участие в борьбе за заветные титулы Кубка мира UIAA по ледолазанию в дисциплинах «лазание на трудность» и «скорость».

Монгольские спортсмены завоевали серебро и бронзу на Кубке мира по ледолазанию UIAA в Лонгмонте, который проходил в Колорадо, США, 21-22 февраля 2026 года.

На 12-метровой скоростной стене в Лонгмонте спортсменам было предоставлено три попытки подняться на нее в финале, и побеждал тот, кто покажет лучшее время. Трое спортсменов-мужчин показали результаты менее семи секунд на подъеме. Самым впечатляющим стал Линус Бек из Лихтенштейна, дважды преодолевший дистанцию ​​менее чем за семь секунд, а его лучшее время — 6.24 — в итоге принесло ему победу в соревнованиях. Два монгольских спортсмена заняли третье место на пьедестале почета: Мандахбаяр Чулуунбаатар (6.28), неожиданно показавший результат, еще не завоевавший медалей в этом сезоне, и Хэрлэн Нямдоо, участвовавший только в первом раунде и финишировавший с результатом 6.31.

Мандахбаяр Чулуунбаатар, Хэрлэн Нямдоо, Сайханжаргал Отгонбаяр и Сэлэнгэ Нямдоо представляли сборную Монголии в третьем туре сезона 2025-2026 годов.

В соревнованиях по скоростному бегу среди мужчин Мандахбаяр завоевал серебряную медаль, а Хэрлэн – бронзовую. Мастер спорта Сайханжаргал занял 13-е место. В женской скоростной категории Сэлэнгэ заняла 4-е место.

Монгольские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль в первых трех соревнованиях сезона 2025-2026. Теперь их ждет финальная серия Кубка мира в Канаде.

