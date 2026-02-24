Отличная новость для любителей шахмат в Азии!
CentralAsia (MNG) -
Улан-Батор, Монголия, примет Азиатский индивидуальный чемпионат по шахматам 2026 года с 20 по 30 мая 2026 года! Об этом сообщил MiddleAsianNews.
Это 21-й индивидуальный чемпионат Азии среди мужчин и 27-й чемпионат среди женщин. Лучшие шахматисты со всей Азии будут бороться за континентальные титулы и места на Кубке мира.
В этом престижном турнире, проводимом за доской, будет использоваться стандартный контроль времени по швейцарской системе.
Турнир организован Азиатской шахматной федерацией и является крупным отборочным этапом в регионе.
Рад видеть Монголию снова на мировой шахматной арене!
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения