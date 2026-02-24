$180 млн от Mars и новые партнерства: результаты визита Токаева в Вашингтон

CentralAsia (KZ) - Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Соединенные Штаты предоставил возможность для целенаправленных переговоров с крупными международными корпорациями и финансовыми институтами, сосредоточенных на долгосрочных инвестициях, локализации производства и интеграции Казахстана в глобальные цепочки создания стоимости.

Одним из ключевых результатов стало подписание инвестиционного соглашения на сумму около 180 миллионов долларов между Министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars, Incorporated. Компания планирует построить завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау. Проект будет ориентирован на глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Генеральный директор Mars Пол Вайхраух отметил, что предприятие в Казахстане послужит базой для расширения присутствия компании в Центральной Азии и соседних регионах.

Отдельный раунд переговоров был посвящен здравоохранению. В ходе переговоров с Ashmore Group обсуждалось предложение о строительстве международной клиники в партнерстве с Ashmore Healthcare International и Samruk-Kazyna Invest, при участии Mount Sinai Health System в качестве оператора.

Данная инициатива соответствует стратегии Казахстана по развитию медицинской инфраструктуры и медицинского туризма, а также программе «Открытое инвестиционное партнерство», ориентированной на высокотехнологичные сектора экономики.

Авиация также стала важной составляющей визита. На встрече с руководителями Boeing Токаев подтвердил заинтересованность казахстанских авиаперевозчиков Air Astana, SCAT Airlines и VietJet Kazakhstan в расширении сотрудничества.

Авиакомпания Air Astana рассчитывает получить самолеты Boeing 787 Dreamliner во второй половине 2026 года, что может открыть путь к запуску прямых рейсов между Казахстаном и США. Тем временем компания рассматривает возможность приобретения дополнительных самолетов и создания своего первого центра технического обслуживания и ремонта в аэропорту Шымкент в партнерстве с американской компанией.

Визит завершился переговорами с участием Корпорации международного развития финансирования США (DFC). Ее генеральный директор Бен Блэк заявил, что Вашингтон рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Евразии. Обсуждения были сосредоточены на проектах в горнодобывающем секторе и развитии транспортной и транзитной инфраструктуры, имеющей решающее значение для региональной и межрегиональной торговли.

Согласно докладу ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2025 год , Казахстан занимает доминирующее положение по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Центральной Азии. В 2024 году объем привлеченных из Казахстана ПИИ составил около 151 миллиарда долларов, что значительно превышает показатели Туркменистана (около 45 миллиардов долларов), Узбекистана (около 17 миллиардов долларов), а также Кыргызстана и Таджикистана (около 4 миллиардов долларов каждый).

Переговоры в Вашингтоне указывают на то, что Казахстан сосредоточен на построении долгосрочных институциональных партнерств, а не на заключении отдельных инвестиционных сделок, что призвано заверить международных инвесторов в стабильности и открытости рынка.

