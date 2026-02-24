экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Сеуле состоялась XII консульская консультативная встреча между Монголией и Республикой Корея
слева: Юн Джу-сог и Болд Бат-Очир
CentralAsia (MNG) -  

Об этом было сообщено на странице Министерства иностранных дел Монголии в Facebook.

XII консульские консультации между министерствами иностранных дел Монголии и Республики Корея состоялись в Сеуле 23 февраля 2026 года.

Совещание проходило под председательством Болда Бат-Очира, директора консульского отдела Министерства иностранных дел, с монгольской стороны, и Юн Джу-сога, директора отдела консульских отношений и безопасности Министерства иностранных дел Республики Корея, с корейской стороны.

В ходе встречи стороны обменялись подробными мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества, защиты законных прав и интересов граждан Монголии и Кореи, а также упрощения условий для поездок граждан Монголии в Республику Корея и получения виз.

