МИД Монголии и Республики Корея провели стратегическое совещание
слева: Амартүвшин Гомбосүрэн и Пак Юнчжу
Об этом было сообщено на странице Министерства иностранных дел Монголии в Facebook.

23 февраля состоялась стратегическая встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Республики Корея, в которой приняли участие заместитель министра иностранных дел Монголии Амартүвшин Гомбосүрэн и первый вице-министр иностранных дел Республики Корея Пак Юнчжу.

В ходе стратегического совещания обе стороны подчеркнули важность поддержания динамики взаимных визитов на высоком и высоком уровне, а также политического диалога для дальнейшего расширения и развития стратегического партнерства между Монголией и Республикой Корея. Официальные лица подтвердили свою приверженность углублению отношений и сотрудничества во всех секторах.

Стороны также договорились продолжать тесное сотрудничество для достижения конкретных результатов в двустороннем сотрудничестве, расширения сотрудничества в сфере торговли, экономики, образования и здравоохранения, а также улучшения условий передвижения между гражданами двух стран. Следующее стратегическое совещание состоится в Улан-Баторе позднее в этом году.

