Создана чешско-монгольская парламентская группа дружбы

CentralAsia (MNG) - В Палате депутатов парламента Чешской Республики воссоздана Чешско-монгольская парламентская группа дружбы, в состав которой вошли восемь членов, представляющих различные политические партии.
Парламентские группы дружбы формируются на добровольной основе членами Палаты депутатов. Петр Садовски, выдвинутый движением ANO и в третий раз избранный в парламент от Градец-Кралове, избран председателем Чешско-монгольской парламентской группы дружбы.
Цель парламентских групп дружбы — содействие расширению и укреплению отношений и сотрудничества между двумя странами на законодательном уровне, а также развитие взаимодействия в этой области.
Монголо-чешская парламентская группа в Великом государственном хурале состоит из семи членов и возглавляется заместителем председателя Бат-Эрдэнэ Жадамбой.