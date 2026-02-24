Беате Дастель: ЮНИСЕФ продолжит реализацию успешных проектов и программ в Монголии

слева: Беате Дастель и Мөнхтүшиг Лханаажав

CentralAsia (MNG) -

Новоназначенная постоянный представитель ЮНИСЕФ Беате Дастель вручила свои верительные грамоты в Монголии. Об этом было сообщено на странице Министерства иностранных дел Монголии в Facebook.

Беате Дастель, постоянный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 23 февраля вручила свои верительные грамоты государственному секретарю Министерства иностранных дел Мөнхтүшигу Лханаажаву и официально вступила в должность.

Государственный секретарь Мөнхтүшиг подчеркнул многолетний и ценный вклад ЮНИСЕФ в достижение целей социально-экономического развития Монголии, особенно в содействие развитию детей и защиту прав детей. Он выразил удовлетворение эффективным и последовательным сотрудничеством в улучшении здоровья матери и ребенка, расширении доступа к образованию, укреплении социальной защиты и обеспечении прав уязвимых детей.

Постоянный представитель Беате Дастель подтвердила приверженность ЮНИСЕФ продолжению успешной реализации проектов и программ в Монголии и выразила готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в целях обеспечения благополучия монгольских детей.

Беате Дастель — гражданка Австрии, специализирующаяся на международном развитии и стратегическом планировании. До своего назначения в Монголию она занимала должность постоянного представителя в Джибути, а ранее — заместителя постоянного представителя в Лаосе и Бутане, согласно информации Министерства иностранных дел.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения