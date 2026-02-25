Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века

Дилав Хутагт (Тэло-тулку) Жамсранжав Башлуу

На очередном заседании правительства было принято решение опубликовать 1039 страниц из 1133 страниц документов, касающихся Дилава Хутагта (Тэло-тулку) Жамсранжава Башлуу, которые хранятся в Специальном архиве Главного управления разведки, а также раскрыть 1039 страниц документов, не указанных в Законе о государственной и служебной тайне, сообщило Управление по связям с общественностью правительства. Об этом передает MiddleAsianNews.

Созданное в 1922 году как Департамент внутренней безопасности, это государственное агентство провело десятки разведывательных операций для обеспечения независимости и безопасности страны, самой значительной из которых стала секретная операция по переброске Дилава Хутагта Жамсранжава Башлуу за границу.

Разведывательное агентство нового поколения Монголии создало для него шпионскую легенду. Согласно этой легенде, Жамсранжав был видным буддийским деятелем и влиятельным монахом, поэтому Банчин-Богдо (Панчен-лама) считал его заслуживающим доверия. Будучи высокопоставленным монахом, он был арестован в связи с делом «Эрэгдэндагва 38», у него конфисковали скот, и он был освобожден, получив двухлетний условный срок. Впоследствии, в 1928 году, он запросил у Департамента внутренней безопасности разрешение на поездку к Банчин-Богду, но из-за задержек и других проблем был разработан план отправки его к Банчин-Богду под видом «побега из Монголии». В феврале 1931 года Дилав Хутагт был отправлен через границу. Позже его объявили «сбежавшим из страны после осуждения по делу Эрэгдэндагва 38» среди других людей, бежавших из Монголии и Внутренней Монголии. Первоначально это служило убедительным прикрытием, но позже из-за сложных обстоятельств того времени, это прикрытие стало образом жизни реального «беглеца».

Дилав Хутгат Жамсранжав Башлуу, который в течение шести лет работал советником Чан Кайши вместе с известным американским ученым Оуэном Латтимором, оказал огромное влияние на признание независимости Монголии Китаю со стороны Гоминьдана. Когда Латтимор приехал в Монголию, он сказал: «Дилав Хутгат — человек, внесший значительный вклад в признание независимости Монголии Китаем. Вы должны это правильно понять».

Жамсранжав Башлуу (монг. Башлуугийн Жамсранжав; 8 октября 1884, Засагту-ханский аймак (ныне Завхан аймак) — 7 апреля 1965, Нью-Йорк) — Тэло-тулку (монг. Дилова хутагт) XI (V), монгольский религиозный и государственный деятель, монголовед.

До сих пор преобладало мнение, что 26 февраля 1931 года, опасаясь за свою жизнь, Дилов Хутагт бежал из Монгольской Республики во Внутреннюю Монголию, за что получил на родине прозвище предателя и беглеца. Там, скрываясь под именами «лейтенант Жамсран» и «Гун», он сотрудничал с режимами Чан Кайши и прояпонским режимом Мэнцзяна в Деванге, встречаясь с Панчен-ламой и молодым 14-м Далай-ламой во время своего трехлетнего пребывания в Тибете. Он участвовал в избрании девятого Богдо Гэгээна на пост Хубилгана.

В 1950 году американский востоковед О. Латтимор предложил Жамсранжаву эмигрировать в США, где тот начал читать курс лекций по монголоведению в Балтиморском университете. Стал хамбо-ламой храма Ницан, построенного в Хауэлле на средства калмыцкой общины штата Нью-Джерси. В 1960 году Жамсранжав присутствовал на заседании Генассамблеи ООН, включившей Монгольскую республику в состав Организации на основании Декларации о предоставлении независимости бывшим колониям, сыграв немалую роль в переубеждении Чан Кайши, ранее считавшего страну частью Китайской республики.

Жамсранжав скончался 7 апреля 1965 года в Нью-Йорке. Следующим Дилова-хутухтой стал калмык американского происхождения Э. Б. Омбадыков, избранный впоследствии Шаджин-ламой Калмыкии.

