Камень весом 614 кг, поднятый монгольским силачом XIX века

ШАГДАР Сосор, известный как «Босоо» (что означает «непобедимый»), носил титул Государственного Льва в монгольской национальной борьбе. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Этот легендарный силач родился в 1888 году в хошуне Эрдэнэ дүүрэгч ван аймака Засагтхан, ныне сомон Баянхайрхан аймака Завхан, в местечке под названием Бүрдийн Ёлт.

В 1913 году, в возрасте 25 лет, он начал свою борцовскую карьеру, победив легендарного чемпиона Вандана Галсанхүү хошуна Луу гүн аймака Сайн Ноён Хан, ныне сомон Батцэнгэл аймака Архангай на Большом наадаме Майдара в хүрээ Тэс. В 1922 году этот Тэс хүрээ представлял собой обширную территорию, включавшую 6 аймаков, 17 дацанов, в общей сложности 29 больших и малых храмов и около 1500 монахов.

С тех пор Шагдар побеждал 13 лет подряд и стал известен как «Босоо».

На Наадаме 1924 года Шагдар одержал победу над другим легендарным борцом, известным в Халхе также как «Босоо», Самданом Ганжууржавом из Хан-Хэнтий, из 674 борцов. На этом Наадаме Шагдар получил государственный титул Лев. Говорят, что Самдан Ганжууржав, родившийся в 1899 году в сомоне Баянхутаг аймака Хэнтий, с раннего возраста был мускулистым и атлетичным мальчиком.

Камень, который Шагдар поднимал, находится в сомоне Цагаан-Уул, аймаке Хубсугул. (Последние годы своей жизни он провел в аймаке Хубсугул).

