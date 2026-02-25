Почему монголы высмеивали овощи, называя их «корм для коз», и чем они ели вместо них, — Times Now

Индийский англоязычный новостной канал Times Now, принадлежащий и управляемый компанией The Times Group, попытался объяснить, чем питаются монголы.

«Чем же на самом деле питались монголы? Это была сытная, богатая мясом и молочными продуктами диета, разработанная для выживания: от вяленого мяса и айрага до экстренной лошадиной крови, которая придавала силы воинам, считавшим овощи всего лишь козьей пищей», — пишет Times Now.

Если вы когда-нибудь, сидя за столом, мечтали, чтобы салат был стейком, поздравляю, вы разделяете частичку кулинарной философии со средневековыми монголами. Для них овощи не были гарниром или необходимым продуктом питания. В буквальном смысле это была «корм для коз». На продуваемых ветрами просторах центральноазиатских степей зелень предназначалась для пасущихся животных, а не для воинов, покоривших половину известного мира.

Но почему одна из самых могущественных империй в истории так пренебрежительно относилась к овощам? И чем они питались вместо них, чтобы поддерживать свою легендарную выносливость, жестокость и виртуозность верховой езды?

Пейзаж, который определял, что окажется на тарелке

Их кулинарная самобытность была глубоко укоренена в суровой, жестокой экологии евразийской степи, земли с долгими зимами, выжженными пастбищами и практически невозможными условиями для ведения сельского хозяйства. В таких местах, где у сельского хозяйства практически не было шансов на выживание, кулинария стала образцом изобретательности.

Рацион питания в Монгольской империи был не выбором образа жизни, а географической предрасположенностью. Зерновые культуры плохо приживались в экстремальном климате, поэтому кочевые скотоводы обратились к тому, что земля давала в изобилии, а именно к животным.

Домашний скот, особенно лошади, овцы, козы и верблюды, были одновременно супермаркетом, молочным магазином и кладовой. Их тела обеспечивали всё: мясо для пропитания, молоко для питания, шкуры и кости для изготовления орудий труда и даже кровь на случай длительных путешествий. Ничто не пропадало зря; всё было необходимо для выживания.

Что ели монгольские воины при Чингисхане?

При Чингисхане рацион монголов стал стратегическим преимуществом. Их армии отличались поразительной мобильностью, преодолевая расстояния, которые ошеломляли оседлые империи. Еда играла центральную роль в этой мобильности. Воины носили с собой вяленое мясо, тонко нарезанное и вяленное в сухом степном воздухе, оно могло сохранять свои свойства в течение нескольких месяцев.

Они ели его как раннюю версию протеиновых батончиков: компактный, калорийный и идеально подходящий для походов, где остановка на приготовление пищи была роскошью. Когда животных забивали, они с удовольствием ели свежее мясо, веря, что жир и белок придают им силы, необходимые для того, чтобы выдержать сильные ветры и бесконечные дни верховой езды.

Секретное оружие: лошади как средство передвижения и источник пищи

Но одного мяса было недостаточно для функционирования империи. Монголы также были новаторами в молочной промышленности задолго до того, как это слово появилось. Их мир вращался вокруг молока: теплого, кислого, ферментированного, взбитого, сухого, вареного.

Молочные продукты были одновременно и пищей, и философией. Они употребляли творог, сыр, сгущенные сливки, масло и, что наиболее известно, айраг, также известный как кумыс, ферментированное кобылье молоко, которое шипело, содержало легкий алкоголь и обладало пикантным вкусом. Это было утоление жажды, калории и мужество в одной тарелке. Процесс ферментации идеально вписывался в кочевой образ жизни — молоко, налитое в кожаные сумки, прикрепленные к седлу, естественным образом взбивалось во время долгих поездок.

Монголы пили... лошадиную кровь?

Одним из самых удивительных элементов их рациона, и зачастую самым шокирующим для посторонних, было использование лошадиной крови. В редких случаях, когда возникали чрезвычайные ситуации, воин мог сделать крошечный надрез на шее своей лошади, выпить несколько глотков и продолжить ехать, не причинив животному вреда. Звучит драматично, но это позволило монгольским армиям преодолевать огромные расстояния без традиционных линий снабжения. Их рацион был, в буквальном смысле, создан для завоевания мира.

Почему овощи стали объектом насмешек

Так какое же место в этой картине занимают овощи? В большинстве случаев это было не так. Монголы относились к растительной пище со смесью презрения и безразличия. Овощи ассоциировались с оседлыми земледельческими культурами; именно с теми обществами, которые, как они считали, превосходили их образ жизни. Употребление зелени казалось ненужным, когда животные уже превратили траву в высококалорийное мясо и молоко. Козы ели траву. Лошади ели траву. Люди ели коз и лошадей. Таков был естественный порядок вещей.

Затем следует кулинарный поворот

Однако их рацион не сводился к примитивному насыщению белком. Это была целостная система, идеально приспособленная к кочевому образу жизни. Ферментированные молочные продукты могли храниться неделями. Сухой творог, называемый ааруул, стал популярным перекусом в дороге. Оно было твердым как камень, невероятно питательным и способным выживать практически вечно. Для приготовления вареного мяса требовались лишь кастрюля и огонь. Айраг поднимал настроение и восполнял электролиты. Выбор продуктов питания определялся движением, климатом и необходимостью выживания.

Наследие на тарелке

Примечательно, насколько эффективной с точки зрения питания была эта диета. Жирное мясо согревало воинов в морозные ночи. Ферментированные молочные продукты способствовали здоровью кишечника. Благодаря доступности источников белка армиям практически не требовались повозки со снабжением.

Лошадь каждого всадника многократно увеличивала как транспортные возможности, так и продовольственную безопасность. Их система была минималистичной, но достаточно мощной, чтобы поддерживать крупнейшую в истории непрерывную сухопутную империю.

Даже сегодня монгольская кухня с гордостью сохраняет свои корни. Тушеные блюда, чай с молоком, пельмени и сушеные молочные закуски отражают древнюю логику степи: сытные, согревающие и неизменно мясные.

Конечно, овощи нашли свое место в современных блюдах, но дух этой кухни по-прежнему шепчет о старой монгольской уверенности: настоящая сила исходит от стада, а не от огорода.

В конечном итоге, монголы не просто издевались над овощами ради забавы. Они утверждали мировоззрение, сформированное климатом, выживанием и завоеваниями. Их рацион был не просто модной тенденцией, а триумфом адаптации, который обеспечивал энергией воинов на разных континентах, оставив после себя кулинарное наследие, столь же суровое и захватывающее, как и сама степь.

автор: Симран Сухнани

перевод: MiddleAsianNews

