Делегация Катара примет участие во Всемирном фестивале лошадей в Монголии

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Государстве Кувейт Сэргэлэн Пүрэв встретился с президентом Катарской федерации конного спорта и современного пятиборья Бадром Аль-Дарвишем в Дохе 23 февраля 2026 года. Об этом Катарская федерация конного спорта и современного пятиборья (Qatar Equestrian Federation & Modern Pentathlon) объявили в Facebook.

В ходе встречи посол Сэргэлэн представил традиционные для Монголии скачки, ипподромные скачки и различные виды конного спорта. Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества и обмена опытом в этих областях. Посол также проинформировал президента Аль-Дарвиша о резолюции, инициированной президентом Монголии об учреждении «Всемирного дня лошади», которая была обсуждена и принята Генеральной Ассамблеей ООН. Он пригласил представителей Государства Катар, которые выступили соавторами резолюции ООН, принять участие во Всемирном конном фестивале, который состоится 11-13 июля.

Президент Катарской федерации конного спорта и современного пятиборья Бадр Аль-Дарвиш отметил, что Катар занимает ведущее место в регионе в конном спорте, коневодстве и проведении международных соревнований. Он выразил готовность к сотрудничеству с Монголией посредством обмена спортсменами-конниками, совместных тренировок и организации соревнований. Президент Бадр Аль-Дарвиш также подтвердил, что лично примет участие в мероприятии, посвященном «Всемирному дню лошади».

