Выставка современного монгольского искусства в Атланте, США

Выставка произведений искусства, хранящихся в Музее гималайского искусства Рубина и Галерее современного искусства Сапар в Нью-Йорке, США, в настоящее время демонстрируется в Музее искусств Университета Оглторпа (OUMA) в Атланте.

На выставке работы художницы Үүрийнтуяа Дагвасамбуу из общества «Монгол Зураг», такие как «За кулисами» и «Плавающий мир», хранящиеся в коллекции музея, очаровывают международную публику современным монгольским визуальным искусством. На выставке представлены традиционные свитковые картины и артефакты из Монголии, Непала и Тибета, современные картины Ууриинтуи, а также избранные работы из коллекции азиатского искусства OUMA, включая новую работу, созданную специально для OUMA.

Үүрийнтуяа считается современным мастером монгольского стиля картины «Монгол Зураг». Сочетая традиционные монгольские и буддийские мотивы с современными темами, в своих работах она фокусируется на жизни женщин и ритмах повседневной жизни в посткочевой Монголии. Она переосмысливает традиции, чтобы отразить реалии Монголии XXI века.

Она начала выставлять свои работы в 2001 году, ещё будучи студенткой. Её произведения хранятся в коллекциях Далласского музея искусств, Мемориального художественного музея Аллена при Оберлинском колледже, Квинслендской художественной галереи и Музея азиатского искусства Фукуоки.

Үүрийнтуяа Дагвасамбуу (монгол. Дагвасамбуугийн Үүрийнтуяа) — монгольская художница. Как «современный мастер монгольского зурага», она включает в свои картины традиционные узоры и буддийские мотивы, а также опирается на опыт монгольских женщин и повседневную жизнь посткочевой Монголии.

Үүрийнтуяа родилась в 1979 году в Улан-Баторе, Монголия. В 2002 году она получила степень бакалавра в Монгольском университете искусств и культуры. Позже, в 2004 году, она окончила Монгольский государственный педагогический университет, получив степень магистра.

Үүрийнтуяа замужем за монгольским художником и куратором Батзоригом Мартом. В 2019 году они провели совместную выставку, посвященную степени влияния друг друга на творчество. Выставка под названием «Ассимиляция-Неассимиляция» проходила в Art Space 976+, Улан-Батор, Монголия.

