Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях

CentralAsia (MNG) -

Согласно метеорологическим данным, с 8:00 до 20:00 25 февраля 2026 года: Сегодня в южных районах аймаков Сүхбаатар и Дорнод ожидаются опасные порывы ветра до 18-20 метров в секунду, а временами — до 24 метров в секунду.

В восточных аймаках облачно, в других районах переменная облачность. В некоторых районах центральных аймаках и большей части восточных аймаках ожидаются снегопады и метели. В восточной части восточных аймаков ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное, а в других районах будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, в степях — 18-20 метров в секунду, а временами достигать 24 метров в секунду, вызывая пыльные бури.

В большинстве районов морозы незначительно усилится: в озере Увс и впадине Дархад, и долинах рек Идэр и Тэс температура достигнет -19...-24°C, в горных хребтах Монголо-Алтай, Хангай, Хубсугул, Хэнтий, в долинах рек Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Ерөө, Туул, Тэрэлж -14...-19°C, в юго-восточной части Гобийской области температура составит +1…-4°C, в Алтайских горах и юго-западной части Гобийской области – -4…-9°C, а в других районах – -10…-15°C.

В Улан-Баторе облачность уменьшится. Снега не ожидается. Северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -15 до -17°C, что на 9 градусов ниже, чем вчера.

