В Монголии автомобиль провалился под лёд на озере Буйр, погибли четыре человека

CentralAsia (MNG) -  По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям аймака Дорнод Монголии, четыре человека погибли и двое были спасены после того, как автомобиль провалился под лед на озере Буйр около 14:00 24 февраля 2026 года.

По данным властей, в момент обрушения в одной машине находились шесть человек. На месте происшествия работают спасательные службы; двое пассажиров выжили и были доставлены в больницу. Местная служба экстренной помощи проводит расследование инцидента и координирует спасательные и поисковые операции.

Департамент по чрезвычайным ситуациям настоятельно призывает граждан избегать выхода на лед озера в связи с опасностью.

