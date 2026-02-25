«Фестиваль беркутов-2026» в Монголии пройдет 7-8 марта
CentralAsia (MNG) -
20-й «Фестиваль беркутов-2026» состоится 7-8 марта 2026 года в туристическом комплексе Чингисхан Хурээ недалеко от столицы.
Фестиваль, посвященный сохранению и популяризации традиционного монгольского наследия охоты с орлами, призван передать обычаи и уникальную культуру кочевых общин молодому поколению. В этом году мероприятие примечательно тем, что впервые пройдет в формате чемпионата мира.
Для удобства посетителей будет организован бесплатный автобусный маршрут между парковкой перед площадью Сүхбаатара и туристическим комплексом Чингисхана Хури для горожан и туристов.
