экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Фестиваль беркутов-2026» в Монголии пройдет 7-8 марта

CentralAsia (MNG) -  

20-й «Фестиваль беркутов-2026» состоится 7-8 марта 2026 года в туристическом комплексе Чингисхан Хурээ недалеко от столицы.

Фестиваль, посвященный сохранению и популяризации традиционного монгольского наследия охоты с орлами, призван передать обычаи и уникальную культуру кочевых общин молодому поколению. В этом году мероприятие примечательно тем, что впервые пройдет в формате чемпионата мира.

Для удобства посетителей будет организован бесплатный автобусный маршрут между парковкой перед площадью Сүхбаатара и туристическим комплексом Чингисхана Хури для горожан и туристов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com