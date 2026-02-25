Директор Лувра ушла в отставку. Четыре месяца назад музей ограбили на 88 миллионов евро

Лоранс Де Кар

CentralAsia (CA) - Директор Лувра Лоранс Де Кар подала заявление об отставке, сообщила пресс-служба Елисейского дворца 24 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон принял ее отставку и назвал это «актом ответственности». Кто станет новым директором, не сообщается.

Объясняя свое решение уволиться, Лоранс Де Кар заявила Le Figaro, что ее дальнейшее пребывание на посту «не позволяет устранить препятствия на пути преобразования и модернизации музея».

Говоря о своей работе в Лувре, Де Кар сказала, что за четыре года на посту директора вернула музею динамику развития. «Я могла совершать ошибки, но я считаю, что вернула Лувр в движение», — сказала она.

Лоранс Де Кар работала директором Лувра с сентября 2021 года.

Лоранс Де Кар уволилась спустя четыре месяца после того, как 19 октября 2025 года преступники в масках проникли в Лувр посреди рабочего дня и похитили девять экспонатов из императорской коллекции. Среди украденного оказались в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб от кражи оценили в 88 миллионов евро. По делу об ограблении задержали четверых человек. Драгоценности не найдены.

Сразу после ограбления Лувра Лоранс Де Кар подала в отставку, однако тогда Эммануэль Макрон отклонил ее просьбу.