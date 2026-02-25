В Узбекистане проценты по ипотеке для молодых семей частично компенсирует государство

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в рамках ипотечной программы для молодых семей часть процентной ставки по кредитам, превышающая 14% (ключевая ставка Центрального банка республики), будет компенсирована за счет государства. Об этом объявил президент страны Шавкат Мирзиёев, передает его пресс-служба.

Руководитель республики также обозначил другие меры, направленные на поддержку и всестороннее развитие молодежи. В частности, поставлена задача расширить опыт инклюзивного лагеря по социальным программам «Поделись мнением» (Voice Up) и провести подобные мероприятия в каждом регионе Узбекистана. Кроме того, в рамках проекта «Рост и развитие» (Upshift) в текущем году проведут конкурсы в сфере медиа, дизайна, ремесленничества, производства и инноваций. На финансирование 40 лучших стартапов направят 2 млрд сумов ($163,4 тысячи).

Техникумам наряду с вузами разрешат открывать спин-оффы (дочерние компании, основанные университетом для монетизации научных разработок), на перспективные проекты выделят до 1 млрд сумов ($81,7 тысячи). Причем, начиная с этого года, учащиеся техникумов смогут участвовать в программе Work and Travel, участникам которой государство предоставит ссуды на оплату проезда для работы за границей. Также продолжится поддержка молодежи, имеющей сертификаты по иностранным языкам.

Президент объявил о создании Ассоциации частных учебных центров. При этом предпринимателей, сдающих членам организации помещения в аренду, освободят от уплаты налога на доходы от аренды и налога на прибыль. Преподавателей таких центров будут отправлять на стажировку в передовые образовательные учреждения.

Заведениям по обучению иностранным языкам в отдаленных и труднодоступных районах предоставят беспроцентные ссуды до 300 млн сумов ($24,5 тысячи). К тому же, центры получат право уплачивать социальный налог в размере 1%, а подоходный налог для педагогов составит 7,5% вместо действующих 12%.

Льготы по уплате фискальных сборов предусмотрены и для центров, бесплатно обучающих молодежь из нуждающихся семей. Причем часть ранее перечисленных налоговым органам средств вернется учреждениям в виде кэшбэка.

В целях развития волонтерской деятельности планируется создать Попечительский совет, а при Агентстве по делам молодежи — Фонд поддержки волонтерства, который будет ежегодно получать из республиканской казны 20 млрд сумов ($1,6 млн) плюс по 3 млрд сумов ($245 тысяч) из местных бюджетов. Эти средства направят на гранты для волонтерских проектов.

Также в Узбекистане запустят программу «Второй шанс» по ускоренной адаптации молодых людей, вернувшихся из тюрем. Для них организуют интенсивные курсы по программированию, веб-дизайну, компьютерной инженерии, другим профессиям и иностранным языкам.

Как отметил Мирзиёев, в последние годы узбекистанцы завоевали 66 золотых, 147 серебряных и 221 бронзовую медаль на международных научных олимпиадах. Сегодня свыше 500 юношей и девушек из республики учатся в престижных зарубежных университетах. 63 стартап-проекта, созданные соотечественниками, вышли на мировые рынки.

Узбекистан признан одной из наиболее динамично развивающихся стран в Глобальном индексе развития молодежи. Предстоящее открытие в Ташкенте штаб-квартиры Всемирного движения молодежи за мир, а также проведение в Самарканде Глобальной конференции членов Молодежного парламента, международного саммита стартапов Take Off и 46-й Всемирной шахматной олимпиады еще больше укрепит данный статус, резюмировал президент.