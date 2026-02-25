Верховный суд Казахстана приостановил экстрадицию в РФ чеченского активиста Мансура Мовлаева

Мансура Мовлаев

CentralAsia (KZ) - Верховный суд Казахстана заморозил решение о выдаче России чеченского активиста Мансура Мовлаева, его оставят под арестом еще на месяц. Об этом «Курсиву» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Накануне Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу Мовлаева и призвал Казахстан воздержаться от его выдачи, пока эта жалоба находится на рассмотрении.

Мансур Мовлаев известен резкой критикой главы Чечни Рамзана Кадырова и выступлениями против нарушений прав человека и политических репрессий в этой республике. B 2020 году активиста осудили на три года лишения свободы по статье 228 Уголовного кодекса РФ (она предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотиков). По словам чеченских оппозиционеров, дело было сфабриковано.

В 2022 году Мовлаева освободили условно-досрочно, но вскоре похитили и доставили в один из РОВД Чечни. Задержанному удалось бежать и без документов попасть в Кыргызстан, после чего Россия объявила его в федеральный розыск за финансирование экстремизма.

В Кыргызстане Мовлаев отбыл тюремный срок за незаконное пересечение границы, его постановили выдворить из страны, однако он успел выехать самостоятельно.

В мае 2025 года активист был задержан по запросу России в Казахстане. Его арестовали на 40 суток, но затем срок ареста неоднократно продлевали. В декабре того же года власти Казахстана отказали Мовлаеву в предоставлении статуса беженца, а спустя месяц Генпрокуратура республики одобрила его экстрадицию в Россию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения