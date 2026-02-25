Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку мира в Украине. Как проголосовали страны Центральной Азии?

CentralAsia (KG) - Генеральная Ассамблея ООН на заседании в Нью-Йорке 24 февраля приняла резолюцию в поддержку мира в Украине, сообщается на сайте организации.

За резолюцию под названием «Поддержка прочного мира в Украине» проголосовали 107 государств, 12 высказались против, 51 страна воздержалась.

Против высказались представители 12 государств - РФ, Беларуси, Буркина-Фасо, Бурунди, Кубы, КНДР, Эритреи, Ирана, Мали, Нигера, Никарагуа и Судана.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан оказались в числе 51 воздержавшихся. Туркменистан вообще не участвовал в голосовании. Среди воздержавшихся также оказались США, Китай, Индия, ЮАР, Армения, Бразилия, Катар, Монголия и ОАЭ.

В тексте резолюции выражается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. США предлагали удалить из проекта резолюции два абзаца, касавшихся именно суверенитета и территориальной целостности, а также Устава ООН. Однако страны отказались проводить голосование по предложению Соединенных Штатов, и проект резолюции был принят в первоначальном виде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения