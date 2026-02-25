В Турции истребитель F-16 упал на шоссе, погиб пилот

CentralAsia (CA) - В Турции боевой самолет F-16 упал на автомобильное шоссе, пилот истребителя погиб, сообщает Минобороны Турции в соцсетях.

Отмечается, что крушение случилась около часа ночи по местному времени, истребитель упал в районе шоссе Измир-Стамбул. После падения на месте начался сильный пожар, обломки самолета разлетелись на сотни метров.

Затем в Минобороны Турции уточнили, что самолет исчез с радаров в 00:56 по местному времени. Кроме этого, также исчезла связь с пилотом. В ходе поисково-спасательной операции обнаружили обломки самолета. Пилот погиб.

Комиссия по расследованию авиакатастроф выяснит причины крушения, сообщили в оборонном ведомстве.