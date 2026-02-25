В Турции истребитель F-16 упал на шоссе, погиб пилот
- Азия и мир, происшествия
- 10:15, 25 февраля 2026
- Просмотров: 2830 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Турции боевой самолет F-16 упал на автомобильное шоссе, пилот истребителя погиб, сообщает Минобороны Турции в соцсетях.
Отмечается, что крушение случилась около часа ночи по местному времени, истребитель упал в районе шоссе Измир-Стамбул. После падения на месте начался сильный пожар, обломки самолета разлетелись на сотни метров.
Затем в Минобороны Турции уточнили, что самолет исчез с радаров в 00:56 по местному времени. Кроме этого, также исчезла связь с пилотом. В ходе поисково-спасательной операции обнаружили обломки самолета. Пилот погиб.
Комиссия по расследованию авиакатастроф выяснит причины крушения, сообщили в оборонном ведомстве.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.