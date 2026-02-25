Правительство Казахстана выделило свыше $2 млн на изучение причин обмеления Каспия

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана выделило 1,1 млрд тенге ($2,2 млн) на комплексное изучение и сохранение Каспийского моря, а также поддержание экологической устойчивости региона, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Выделенные из резерва деньги получит Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря.

«Финансирование будет способствовать улучшению научного потенциала института. Средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно на акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря», — указано в сообщении.

Министерству экологии и природных ресурсов поручено принять все необходимые меры, чтобы исполнить постановление, Министерству финансов — обеспечить строгий контроль за целевым использованием бюджетных средств.

В сентябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с трибуны ООН призвал страны к совместным усилиям по сохранению Каспийского моря, заявив, что оно стремительно мелеет, и что это «уже не просто региональная проблема, а глобальный сигнал тревоги».

В последнее время Токаев регулярно говорит о проблеме Каспия на международных площадках. Так, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), казахстанский лидер заявил, что обмеление моря «приближается к экологической катастрофе».

В связи с этим Токаев предложил создать в Астане под эгидой ШОС Центр анализа водяных проблем. Президент Казахстана также объявил о решении провести региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года.

