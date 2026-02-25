Эмомали Рахмон подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Президент Эмомали Рахмон поздравил военнослужащих с 33-й годовщиной образования Вооружённых сил Таджикистана.

В своём обращении глава государства отметил, что Вооружённые силы являются одним из ключевых оплотов современной таджикской государственности и надёжным гарантом независимости и свободы страны, сообщает пресс-служба президента РТ.

Лидер страны подчеркнул, что военнослужащие армии и сотрудники правоохранительных органов достойно выполняют свою миссию, обеспечивая охрану государственных рубежей, стабильность, общественный порядок и безопасность граждан.

Президент напомнил, что в трагические годы навязанной гражданской войны начала 1990-х годов руководство страны осознавало жизненную необходимость создания собственных боеспособных Вооружённых сил.

Несмотря на серьёзные экономические и финансовые трудности, была сформирована Национальная армия, а 23 февраля 1993 года состоялся первый военный парад.

По словам главы государства, Вооружённые силы Таджикистана формировались и закалялись в сложных условиях, приобретая боевой опыт и укрепляя профессионализм. В последующие годы армия совместно с другими военными структурами и правоохранительными органами не раз демонстрировала верность присяге, мужество и самоотверженность при обеспечении безопасности государства и защите народа.

Эмомали Рахмон выразил благодарность военнослужащим, сотрудникам силовых структур и правоохранительных органов за преданную службу.

Он подчеркнул, что государство и народ никогда не забудут подвиги офицеров и солдат, отдавших свои жизни за восстановление конституционного строя, защиту рубежей Родины, укрепление мира и стабильности.

Глава государства также обратил внимание на сложную и напряжённую ситуацию в регионе и мире, рост угроз терроризма, экстремизма, киберпреступности и других форм транснациональной преступности.

В этой связи он подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности страны, повышения уровня подготовки кадров, освоения современных технологий и совершенствования профессиональных навыков военнослужащих.

В завершение президент выразил уверенность, что личный состав Вооружённых сил РТ и впредь будет с честью выполнять свою священную миссию, обеспечивая безопасность государства и мирную жизнь народа, и пожелал всем военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и стойкости духа.

