Население Центральной Азии может достичь к 2040 году 96 млн человек, - ЕАБР

CentralAsia (TJ) - Население Центральной Азии может достичь к 2040 году 96 млн человек, что создаст огромную нагрузку на инфраструктуру, поэтому в регионе необходим рывок в сфере энергоэффективности, воды и транспорта. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов.

«К 2040 году, по нашим оценкам, население Центральной Азии может достичь 96 млн человек. Это должно стать драйвером для экономики, однако вместе с этим такая численность - огромная нагрузка на инфраструктуру. Для комфортного развития нужен рывок в энергоэффективности, современной мобильности и управлении водными ресурсами», - отметил глава ЕАБР.

Он подчеркнул, что регион «один из самых уязвимых к климатическим изменениям регионов в мире». «По прогнозам, дефицит воды будет нарастать и к 2028 году может составить от 5 до 12 куб. км в год», - указал Подгузов. Он подчеркнул, что существенный объем водных ресурсов теряется в регионе из-за устаревшей инфраструктуры. Глава ЕАБР напомнил, что банк участвует в финансировании проектов по модернизации ирригации, создания водосберегающих технологий и внедрения цифрового учета воды в Центральной Азии.

Подгузов также отметил влияние географического фактора на развитие региона. «Регион удален от океанских портов более чем на 3 тыс. км. Из-за этого торговля дорожает на 20-40%, а экономика ежегодно теряет до 1,5 процентных пункта роста. Получается такой «налог на расстояние», - сказал он. По оценке главы банка, решить эту проблему можно, только повысив транспортную связанность. «По этой причине ЕАБР предложил концепцию Евразийского транспортного каркаса: сеть коридоров, которая снижает логистические издержки и ускорит торговлю».

«Сейчас транспортные маршруты в основном идут с востока на запад. Но не менее важны направления север - юг и потенциальный Трансафганский коридор. Они откроют для региона рынки Южной Азии и Персидского залива», - заявил Подгузов.

Он отметил, что Центральная Азия - один из самых быстрорастущих регионов мира, в 2026 году ЕАБР ожидает, что общая экономика пяти стран региона может достичь $600 млрд. «Но <...> чтобы двигаться вперед и достигать больших результатов, сначала надо понять, как ответить на стоящие перед регионом вызовы: демографию, транспорт и обеспечение водой. Эти три вызова очень сильно связаны друг с другом», - считает глава ЕАБР.

По данным ЮНИСЕФ, к 2025 году население региона достигло свыше 84 млн человек.

В январе Евразийскому банку развития, созданному в 2006 году по инициативе России и Казахстана, исполнилось 20 лет. Его штаб-квартира находится в Алма-Ате.

ЕАБР - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность в Евразии с целью расширения экономических связей и всестороннего развития стран-участниц: Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В 2025 году к банку присоединился Узбекистан.

