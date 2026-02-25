В Казахстане двух трансгендеров подозревают в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией

CentralAsia (KZ) - В казахстанском Атырау сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции задержали двух граждан 23 и 28 лет, которых подозревают в умышленном заражении других людей ВИЧ-инфекцией.

По данным полиции, оба мужчины знали о своем диагнозе ВИЧ с декабря 2025 года и состояли на медицинском учете. Несмотря на это, они продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс-персон.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него данного заболевания», — пояснили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье о заражении другого лица ВИЧ-инфекцией человеком, заведомо знавшим о наличии у него этого заболевания. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Сейчас следствие устанавливает круг потерпевших и все обстоятельства дела. Каждому факту будет дана правовая оценка.

