В Алматы выпало 17 сантиметров снега

CentralAsia (KZ) - В Алматы за сутки выпало до 17 сантиметров снега, осадки не прекращаются, сообщили в акимате города.

Последствия непогоды устраняют 75 бригад – 2710 дорожных рабочих и 1225 единиц техники. С 1:00 снег сгребают 26 колонн в сопровождении патрульных экипажей, с 2:00 небольшая техника очищает тротуары и общественные пространства. Дорожные рабочие убирают снег с остановок, надземных переходов, лестниц и пандусов.

«Организованы круглосуточные дежурства по мониторингу. Работы продолжаются в непрерывном режиме до полного завершения снегопада и стабилизации погодных условий», – заверили в акимате.

Данных о числе ДТП в результате снегопада пока нет. Утром 25 февраля корреспондент Informburo стал свидетелем заноса автомобиля. Машину, следовавшую по проспекту Аль-Фараби, недалеко от Esentai Mall, отбросило в арык. Никто не пострадал.

По прогнозу синоптиков, осадки будут идти в течение дня. Днём 25 февраля столбики термометров покажу 0...+2 градуса, ночью опустятся до -4...-6 градусов.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения