Трамп: Иран разрабатывает ракеты, способные долетать до США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп во время обращения к Конгрессу заявил, что Иран якобы все еще не отказался от планов по созданию ядерного оружия. Вместе с тем Тегеран, по его словам, разрабатывает оружие, способное поражать цели на территории Европы и США.

«Они уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим зарубежным базам, и сейчас работают над созданием ракет, которые вскоре смогут достичь Соединенных Штатов Америки... Они снова преследуют свои зловещие амбиции»,— заявил Трамп.

Президент отметил, что его администрация продолжит работать с Ираном, чтобы не допустить разработки ядерного оружия, но он без колебаний пойдет дальше, если это потребуется. «Я предпочитаю решить эту проблему дипломатическим путем, но одно можно сказать наверняка: я никогда не позволю главному спонсору терроризма в мире — коим они являются с большим отрывом — обладать ядерным оружием»,— заявил он.

Следующий раунд переговоров между США и Ираном о ядерной сделке ожидается в Женеве на этой неделе. Вчера власти Ирана заявили, что готовы подписать сделку с Вашингтоном.